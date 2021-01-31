النواب الأردني يصادق على اتفاقية الشراكة مع المملكة المتحدة

صادق مجلس النواب الأردني في جلسته اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، على اتفاقية الشراكة مع المملكة المتحدة.وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الاتفاقية تأتي لضمان استمرار المعاملة بين البلدين وفق ما نظمته اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 1997، على إثر انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وبعد انتهاء الفترة الانتقالية لنفاذ الاتفاقيات الدولية، المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مع بداية العام الحالي.وكان الأردن قد استمر بمعاملة المملكة المتحدة، معاملة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي طوال الفترة الانتقالية.