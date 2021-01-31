الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بمرور 60 عامًا على تأسيس مبنى الكلية الإكليركية

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة تحتفل برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمرور 60 عامًا على تأسيس مبنى الكلية الإكليركية.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الكلية الإكليريكية مرت بـ8 مراحل حتى ظهرت للنور.وأشار إلى أن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، وهى الدار البطريركي القديم، كان مقرًا للكلية الاكليريكية في مرحلتيه الثانية والرابعة.