الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

انتهت انتخابات مجلس إدارة شعبة المخابز بالغرفة التجارية بدمياط، اليوم الأحد، حيث فاز محمد الباز بمنصب رئيس الشعبة، بعد أن حصل على ١٢ صوتًا مقابل ٨ أصوات فقط حصل عليها محسن جلال، كما فاز السيد طه بمنصب وكيل أول الشعبة.كما فاز أحمد لاشين بمنصب وكيل ثان الشعبة، وفاز يحيى هارون بمنصب سكرتير الشعبة.كما فازت قدارة الأزهري بمنصب منسق عام للمرأة، ومصطفى أبوجنبة متحدثًا رسميًا للشعبة.