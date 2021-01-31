إطلاق الحلقة الأحدث من حملة «كنيستي القبطية ومجد الآباء» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة «كنيستي القبطية ومجد الآباء».وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن البابا كيرلس الرابع.ويُعرف البابا كيرلس الرابع بلقب «أبو الإصلاح» كونه أول من نادى بتعليم الفتيات وأول من أدخل المطبعة للكنيسة المصرية.ويحتل البابا كيرلس الرابع ترتيب البابا رقم 110 في تعداد بطاركة مصر، وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمرور 160 عامًا على رحيله.