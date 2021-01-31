رئيس الأركان الإسرائيلي يلتقي قائد قوات «اليونيفيل» بشأن لبنان

أجرى أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا مع ستافنو دي كول، قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة داخل لبنان «اليونيفيل».وناقش رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مع قائد قوات اليونيفيل، الأوضاع الأمنية في منطقة جنوب لبنان، على الحدود مع إسرائيل، بالإضافة إلى مهمات القوات في تلك المنطقة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي، وحضر اللقاء العميد إفي دافرين، رئيس قسم العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي.وأعلن جيش الاحتلال حالة التأهب على الحدود مع لبنان، في وقت سابق، خشية اندلاع أي تصعيد على الحدود معها من جانب حزب الله.وتقول التقديرات الإسرائيلية أن إيران تسعى إلى عمليات انتقامية ضد تل أبيب ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ومحسن فخري زاده عالم النووي الإيراني، وأنها قد تستغل حزب الله كأحد أذرعها.