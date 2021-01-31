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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأحد 31/يناير/2021 - 05:14 م
طقس القاهرة
طقس القاهرة
نوران إمام
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مع استمرار موجة الطقس البارد التي تشهدها البلاد ليلًا وسقوط الأمطار على بعض المناطق من الجمهورية، تواصلت "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، والذي بدوره أوضح تفاصيل حالة الطقس في الـ72 ساعة القادمة، والظواهر الطبيعية التي ستشهدها البلاد.

وقال "شاهين": إن اليوم الأحد يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة، ويسود طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف "شاهين" عن أن البلاد تشهد نشاطًا في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، كما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، ويوجد صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وعن طقس الغد الإثنين، أكد "شاهين" أنه سيوجد استقرار في حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة بداية من اليوم، موضحًا أن الإثنين سيشهد طقسًا دافئًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وسيشهد طقسًا مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، دافئًا على جنوب سيناء والرياح نشطة، ويسود طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وعن الطقس ليلًا، يسود طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وسيوجد صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشار "شاهين" إلى أن يوم الثلاثاء سيكون بداية الاستقرار المناخي، موضحًا: نهارًا سيستمر المناخ المعتدل على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وستشهد المحافظات ليلًا مناخًا باردًا، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير ستشهد بعض المحافظات سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على فترات متقطعة.

وشدد "شاهين" على ضرورة التزام المواطنين بالمنزل في حالة حدوث أي اضطرابات مناخية، بالإضافة إلى ارتدائهم ملابس ثقيلة لعدم الإصابة بنزلات شعبية، مؤكدًا أن تلك الموجة الباردة والأمطار من الطبيعي حدوثهما في تلك الفترة من العام، وأنه حال تطرأ أي ظواهر مفاجئة على حالة الطقس ستنشر هيئة الأرصاد بيانًا بذلك، وأنه يتم تحديث بيان هيئة الأرصاد بشكل يومي وفقًا للظواهر المناخية.

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