سماع دوي انفجار ضخم وإطلاق نار في العاصمة الصومالية

أفادت وكالة رويترز البريطانية منذ قليل، بأن دوي انفجار ضخم سُمع في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد أعقبه دوي إطلاق نار.ولم يتضح بعد ماذا حدث، لكن حركة الشباب المتشددة تنفذ تفجيرات من حين لآخر في حربها على الحكومة المركزية المدعومة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.