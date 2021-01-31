مرت بـ 8 محطات.. الكلية الإكليركية بدأت من منزل بالفجالة

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكلية الإكليريكية بمصر مرت بثمانية محطات على مدار 127 عامًا.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أول تلك المحطات جاء في عهد البابا السابق كيرلس الخامس، وهو البطريرك رقم 112 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الارثوذكسية.وتابع "كانت تلك المرحلة في منزل بحي الفجالة بالعاصمة المصرية القاهرة، عام 1893".