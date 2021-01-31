رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مرت بـ 8 محطات.. الكلية الإكليركية بدأت من منزل بالفجالة

الأحد 31/يناير/2021 - 04:42 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت
طباعة
قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكلية الإكليريكية بمصر مرت بثمانية محطات على مدار 127 عامًا.

وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أول تلك المحطات جاء في عهد البابا السابق كيرلس الخامس، وهو البطريرك رقم 112 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

وتابع "كانت تلك المرحلة في منزل بحي الفجالة بالعاصمة المصرية القاهرة، عام 1893".

موضوعات متعلقة

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

«الأرصاد»: طقس الإثنين دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة 26 درجة

غلق الطريق الدائرى بسبب حريق فيصل

وزير النقل: عجلة العمل لا تتوقف لتنفيذ رؤية الرئيس لبناء مصر الحديثة

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«تحيا مصر» يوقع 3 بروتوكولات لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

انطلاق «أمير الشعراء» بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية.. الثلاثاء

«ليمون مر».. جديد سمير الفيل عن «غراب للنشر»

جدار الصمت.. ديوان جديد لـ علوي الباشا عن دار النخبة

«تجربة حارة اليكنية» محاضرة بالمركز الثقافي الفرنسي.. الليلة