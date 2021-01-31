جورجيا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح «فايزر» أواخر فبراير

أعلن رئيس وزراء جورجيا، جيورجي جاخاريا، اليوم الأحد، أن بلاده ستستلم الدفعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" أواخر شهر فبراير المقبل.وقال جاخاريا، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن الدفعة الأولى من لقاح (فايزر) ستصل إلى جورجيا في أواخر شهر فبراير"، متوجهًا بالشكر إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم جـﻳﺑرﻳﺳوس، للدعم الذي قدمه لبلاده في هذا الشأن.كما أشار إلى أنه وفقًا لخطة التلقيح الوطنية، فإن عملية توزيع الدفعة الأولى من اللقاح ستدار من قبل العاملين بالقطاع الطبي.