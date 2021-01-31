الوادي الجديد أول محافظة تنتهي من تحديث الملف الوظيفي للعاملين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأحد، انتهاء تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري، كأول محافظة، والبالغ عددهم 38 ألفًا و828 موظفًا، وبدء الربط الإلكتروني بين المديريات والجهاز، ووقف التراسل الورقي، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا، الذي ينفذه الجهاز. جاء ذلك بحضور عدد من مديري ومسئولي تحديث البيانات بالمديريات المختلفة داخل المحافظة.وأعرب المحافظ عن شكره لرئيس الجهاز على تلبيته الدعوة لزيارة المحافظة، مشيدا بجهود فريق عمل المشروع بالمحافظة والجهاز، والتي تم تتويجها بإعلان المحافظة كأولي محافظات الجمهورية التي تنتهي من التحديث ويتم ربطها إلكترونيا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.وأكد رئيس الجهاز، أن المشروع يهدف إلي التحديث اللحظي لكافة البيانات ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري أمام صانع القرار، وفقًا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، وترشيد الإنفاق الحكومي.وفي ختام اللقاء، قام الزملوط والشيخ بتسليم 15 جهاز حاسب آلي محمول وماسح ضوئي لمسئولي وحدات تحديث البيانات بالمديريات لبدء الربط الفعلي.