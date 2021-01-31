النمسا تستقبل مرضي كورونا ممن يخضعون للعناية المركزة بالبرتغال

وافقت الحكومة النمساوية، برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس، على استقبال مرضي العناية المركزة بسبب فيروس كورونا المستجد من البرتغال، وذلك في إطار مساندة الحكومة البرتغالية في ظل أزمة تفاقم الإصابات الخطرة بالوباء هناك.وقال كورتس - نقلا عن وزارة الصحة، في تصريحات اليوم الأحد: إنه "تم تقريبا نفاذ جميع القدرات الاستيعابية لوحدات العناية المكثفة في البرتغال بسبب جائحة كورونا"، مشيرا إلى أن النمسا من واجبها حاليا سرعة التدخل واستقبال المرضى من البرتغال.وأشار إلى تدهور وضع الجائحة في لشبونة بشكل سريع، حيث لا يوجد سوى 7 أسرة مجانية في البلاد للعناية المركزة لمرضى كورونا، وحيث تبلغ الطاقة القصوى 850 سريرا في العناية المركزة.يذكر أن الإصابات في البرتغال بلغت 711 ألف حالة، و12 ألفا و179 حالة وفاة، وذلك نظرا لانتشار السلالة البريطانية من الفيروس في البلاد مؤخرا.