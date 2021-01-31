رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تستقبل مرضي كورونا ممن يخضعون للعناية المركزة بالبرتغال

الأحد 31/يناير/2021 - 04:36 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
أ ش أ
طباعة
وافقت الحكومة النمساوية، برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس، على استقبال مرضي العناية المركزة بسبب فيروس كورونا المستجد من البرتغال، وذلك في إطار مساندة الحكومة البرتغالية في ظل أزمة تفاقم الإصابات الخطرة بالوباء هناك.

وقال كورتس - نقلا عن وزارة الصحة، في تصريحات اليوم الأحد: إنه "تم تقريبا نفاذ جميع القدرات الاستيعابية لوحدات العناية المكثفة في البرتغال بسبب جائحة كورونا"، مشيرا إلى أن النمسا من واجبها حاليا سرعة التدخل واستقبال المرضى من البرتغال.

وأشار إلى تدهور وضع الجائحة في لشبونة بشكل سريع، حيث لا يوجد سوى 7 أسرة مجانية في البلاد للعناية المركزة لمرضى كورونا، وحيث تبلغ الطاقة القصوى 850 سريرا في العناية المركزة.

يذكر أن الإصابات في البرتغال بلغت 711 ألف حالة، و12 ألفا و179 حالة وفاة، وذلك نظرا لانتشار السلالة البريطانية من الفيروس في البلاد مؤخرا.

موضوعات متعلقة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

«الإحصاء» يكشف نصيب الفرد من اكتشافات الغاز سنويًا

وزير النقل: عجلة العمل لا تتوقف لتنفيذ رؤية الرئيس لبناء مصر الحديثة

الصور

image description

الباز رئيسا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

فتح معبر رفح مع غزة 4 أيام.. والسفارة الفلسطينية تشكر مصر

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«ليمون مر».. جديد سمير الفيل عن «غراب للنشر»

جدار الصمت.. ديوان جديد لـ علوي الباشا عن دار النخبة

«تجربة حارة اليكنية» محاضرة بالمركز الثقافي الفرنسي.. الليلة

افتتاح معرض «معركة ستالينجراد» بالمركز الثقافي الروسي الليلة