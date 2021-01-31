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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير النقل: انتهاء المشروعات المفتوحة قبل 2024

الأحد 31/يناير/2021 - 04:35 م
كامل الوزير
كامل الوزير
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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شكر وزير النقل المهندس كامل الوزير نواب البرلمان على حفاوة الاستقبال، قائلا: «نعمل معا من أجل تحقيق كل مطالب المواطنين».

وأشار إلى أنه تابع كل المشاكل التي عرضها النواب في البرلمان، مؤكدا أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على حلها وخصوصا أن أغلبها موضوعة بالتخطيط المستقبلي لعمل الوزارة، موضحا أن الوزارة وضعت خطة مستقبلية من أجل تطوير وبإمكانيات الدولة المتاحة.

ولفت إلى أنه يضغط على وزارة التخطيط ويحاول الحصول على ميزانية أكبر لعمل مشروعات بحكم أن وزارته خدمية في المقام الأول.

ووعد الوزير بالانتهاء من المشروعات المفتوحة قبل عام 2024 وبحسب المخطط لها، منوها إلى أن الوزارة تقوم بدفع التعويضات لمن يتم الإخلاء لهم من بيوتهم نتيجة للاستفادة منها في توسيع المشروعات ولن نقل أحد إلى مخيمات أو غيرها ولكن نحن حريصون على نقلهم إلى المكان المخصص لهم.

وأكد أنه سيرد على هذه الطلبات كتابة إلى النواب كل في مجال مشكلته ومشكلة دائراته، مشيرا إلى أن سيعمل على مدار الساعة من أجل المواطنين.

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