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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2673 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

الأحد 31/يناير/2021 - 04:35 م
كورونا في اليابان
كورونا في اليابان
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أعلن مسئولو الصحة في اليابان تسجيل 2673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 390 ألفا و687 حالة.

وأضاف المسؤولون - وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد - أن أكبر عدد للإصابات كان في العاصمة طوكيو بواقع 633 إصابة، كما تم تسجيل 65 وفاة متأثرة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 5 آلاف و766 حالة.. مشيرين إلى أن هناك 973 حالة حرجة تتلقى العلاج في وحدات الرعاية المركزة أو تخضع لأجهزة التنفس الصناعي.

يذكر أن الحصيلة اليومية للإصابات في العاصمة طوكيو واصلت الانخفاض لأقل من 1000 حالة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

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