مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا يُسلم المتميزات منح لتأسيس مشروعات صغيرة

سلم مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا، أمس السبت، من خلال مشروع دعم حقوق الشابات في العمل وتعزيز دورهم في المجتمع المحلي، المتميزات في التدريبات المهنية بقرية الحواصلية، منح لتأسيس مشروعات صغيرة.وتشمل تلك المنح على أربع منح لحرفة الحياكة، وأربع منح للمخبوزات والحلوى، وأربع منح لتصفيف الشعر.جاء ذلك بحضور الأب بولس نصيف، المدير العام لمكتب العمل الإيبارشي، والأب أنجيليوس منير، راعي كنيسة الحواصلية، وأيمن سعد، المدير التنفيذى والأستاذة مريم منسي، مديرة البرامج، وكذلك بمشاركة اللجنة المجتمعية بالقرية.