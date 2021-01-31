«جبالي» يحيل بيان وزير النقل إلى اللجان النوعية للبرلمان

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير النقل الفريق كامل الوزير إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه، وقرر المجلس إحالة البيان.وقال «جبالي»: يتم الإحالة على أن يتم دراسة البيان والتحقق فيما جاء فيه، وفقا لبرنامج الحكومة، وطالب النواب بالتحقق من البيان ودراسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.وقال «جبالي» إن 66 نائبا علقوا على بيان وزير النقل وهو عدد كبير جدا.