الكنيسة: البابا يقضى خلوته الروحية بـ«الأنبا بيشوي»

يقضى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلوته الروحية بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بوادي النطرون.وقالت مصادر كنسية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن البابا يخصص وقتًا داخل خلوته لمتابعة وإدارة الشئون الكنسية، فيجري عدة لقاءات في مقره البابوي بمركز اللوجوس بالدير.وفي سياق متصل، قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي، بوادي النطرون، القس چورچ ميخائيل، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس، أوتاوا كندا.وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم «صوم يونان النبي»، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.