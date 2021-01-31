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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق مشروع تطوير ميدان محطة مصر وإنشاء سوق حضري بالإسكندرية

الأحد 31/يناير/2021 - 04:31 م
تطوير ميدان محطة
تطوير ميدان محطة
هبه عويضه
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وقَّع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بشأن تنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، والمقرر الإنتهاء منه خلال 12 شهرًا، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي العاجل للمحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية.

وقال «الشريف»، في بيان اليوم الأحد، إن ميدان محطة مصر من أهم الميادين التراثية بالإسكندرية، موضحًا أنه تم عقد بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، للبدء اعتبارًا من اليوم، في التطوير الشامل للميدان مع إنشاء سوق حضري.

وأوضح أن أعمال التطوير بالميدان تشمل إنشاء 182 باكية، و60 محلًا، وكذلك إقامة مواقف للميكروباصات والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة، وإعادة جميع الحدائق بالميدان إلى شكلها الحضاري مرة أخرى.

علي الصعيد ذاته؛ أكد الشريف أن المحافظة بصدد إطلاق أعمال التطوير بعدد من الأسواق والميادين، لافتًا إلى أننا بدءنا من ميدان محطة مصر، وسوق شارع ٣٠، وسيتم البدء في سوق المعهد الديني وسوق الهانوفيل، وذلك ضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية بعد توفير البديل لها.

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