النيابة تطلب لجنة من كلية الهندسة لتقدير خسائر عقار فيصل المشتعل

طلبت النيابة العامة بجنوب محافظة الجيزة، لجنة من كلية الهندسة لمعاينة عقار به مخزن لصنع الأحذية يقع أسفل برج سكني بجوار الطريق الدائري، وتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق.و طالب أفراد اللجنة المشكلة وقف عمليات إخماد النيران، وعدم استخدام مياه حتى لا يتسبب الأمر في انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي انهيار العقار.وانتدبت النيابة فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، والكشف ملابسات نشوبه داخل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة القسم، كما طالبت الأجهزة الأمنية بتقديم تحريات حول طبيعة الحريق لبيان أسباب حدوثه لبيان عما إذا كانت هناك شبه جنائية حول اندلاعه من عدمه.و كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث بقسم شرطة الهرم مدعوما بـ5 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه، وسلم هيدروليكي وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.و تجدد، صباح اليوم، الحريق مرة أخري وامتد لطابقين يقعان أعلي المخزن نتيجة وجود مواد تساعد علي الاشتعال، وتجري السيطرة علي الحريق، بعدما قوات الحماية المدنية بإخلاء البرح السكني الذي يقع فيه المخزن من السكان حتي لا يؤدي الأمر لوقوع كارثة.و تبين من الفحص المبدئي أن المخزن عبارة عن 3 طوابق على مساحة ما يقارب الـ1000 متر؛ ولا توجد به وسائل الأمن الصناعي من معدات إطفاء الحرائق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.