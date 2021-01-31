ضبط 15 ألف عدسة طبية وأدوية مهربة بطنطا

شنت مديرية التموين بالغربية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، حملة مكبرة لضبط المستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 15 ألف و500 من العدسات الطبية وقطرة العيون والأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية، داخل شركة بطنطا.كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى تقريرا بتمكن حملة موسعة من المديرية ومديرية الصحة، بناءً على تحريات الأجهزة الرقابية، من ضبط 15500 عدسة لاصقة عيون وقطرة عين وأدوية عيون مهربة من الجمارك منتهية الصلاحية انتهاء شهر مايو ويونيو 2020 داخل شركة جراحة لطب العيون غير مرخصة بطنطا.وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 4041 جنح أول طنطا، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.