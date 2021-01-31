تحويلات مرورية مهمة على الطريق الدائرى بالجيزة

أجرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، عدة تحويلات مرورية أعلى الطريق الدائري عقب نشوب حريق بأحد العقارات على القوس الغربي.وشملت التحويلات المرورية بالنسبة للقادم من أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي على الطريق الدائري والقوس الغربي والمتجه إلى وصلة المريوطية تحويله للنزول إلى محور 26 يوليو وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.وبالنسبة للقادم من مدينة 6 أكتوبر أعلى محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري والقوس الغربي المؤدي لوصلة المريوطية عدم الصعود واستكمال السير اتجاه ميدان لبنان أعلى محور 26 يوليو.وبالنسبة لتحويل القادم من ميدان لبنان على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الدائري والقوس الغربي والمؤدي إلى وصلة المريوطية عدم الصعود ويتم استكمال السير باتجاه مدينة 6 أكتوبر أعلى محور 26 يوليو.