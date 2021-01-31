مجلس النواب يغلق باب مناقشة بيان وزير النقل

قرر مجلس النواب إغلاق باب المناقشة حول بيان وزير النقل الفريق كامل الوزير، وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إنه يطبق اللائحة بعد أن جاءه طلب موقع عليه من أكثر من 30 نائبا يطالبون بغلق باب المناقشة، وعليه لا بد أن أستجيب لرأي الأغلبية.وفي السياق، بدأ الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في التعقيب على تساؤلات النواب، وقال إنه وردته طلبات النواب جميعها مكتوبة، وستتم دراستها، وكل المحافظات سيكون له نصيب واهتمام كبير جدا، سواء في الوجه القبلي والصعيد أو الوجه البحري وفقا لخطة التطوير.وأضاف الوزير: "إننا لا ندخر جهدا في العمل على رفع معاناة الناس، لأننا نعمل من أجلهم ولدينا خطة مبنية على إمكانيات حقيقية وننسق مع وزارة التخطيط ونحصل على كل المخصصات المالية اللازمة لكل المشروعات، وسوف تنتهي كل المشروعات المفتوحة في أقرب وقت، لأن الأولوية للمشروعات المفتوحة".وطالب الوزير النواب التعاون بالعمل لصالح الشعب، مضيفا أن تعويضات الطريق الدائري "موجودة ويتم الصرف للمحافظين لتعويض الناس ومشلناش حد من الناس قبل أن يأخذ التعويض المناسب أو توفير سكن بديل له حسب رغبته، وهنطول رقبة النواب أمام أهالي دوائرهم"، مؤكدا أنه سوف يرد على النواب كتابيا على كل ما ورد إليه.