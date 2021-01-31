تأسيس مشروعات صغيرة للشابات من «العمل الإيبارشي» بالمنيا

سلم مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا، من خلال مشروع "دعم حقوق الشابات في العمل وتعزيز دورهم في المجتمع المحلي"، المتميزات في التدريبات المهنية بقرية الحواصلية منحا لتأسيس مشروعات صغيرة، وتضمنت هذه المنح على أربع منح لحرفة الحياكة، وأربع منح للمخبوزات والحلوى، وأربع منح لتصفيف الشعر.تم ذلك بحضور الأب بولس نصيف، المدير العام لمكتب العمل الإيبارشي، والأب أنجيليوس منير، راعي كنيسة الحواصلية، والأستاذ أيمن سعد، المدير التنفيذي والأستاذة مريم منسي، مديرة البرامج، وكذلك بمشاركة اللجنة المجتمعية بالقرية.