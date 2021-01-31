الأنبا كريكور: من يتكلم عن الخبز دون أن يأكله سيموت

قال المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، إنَّ «الأكل من الخبز ضروري لكي يحيا الإنسان، قد يُعجب الإنسان بالخبز ويتكلّم عَنهُ دون أن يأكله، فيكون نصيب هذا الشخص هو الموت».وأضاف في تصريحات له: أنه «لذلك ينبغي أن نعبر عن إحتياجنا للمسيح خُبز الحياة فنأتي إليه بإيمانٍ وورعٍ وخشوع، فنجد فيه الشبع والحياة، لأنه هو الذي قال: أنا خُبز الحياة، من يُقبل إليَّ فلن يجوع، ومن يؤمن بي فلن يعطش أبدًا ( يوحنا ٦: ٣٥ )».