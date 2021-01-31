قومي الاتصالات: 110 آلاف خط تم انتقالهم بين المشغلين خلال 3 أشهر

سعت وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين جودة خدمات المحمول في مصر، من خلال عدة محاور منها إنشاء المركز القومي لقياسات المحمول باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه والمختص بعمل تقارير دورية عن قدرة الشبكات وقياس جودة الخدمة ومدى رضاء العميل على الخدمة المقدمة من كل شركة على حدة.وخلال هذه السطور يرصد "الدستور" أهم الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في السوق المصري.1- تطوير منظومة نقل الأرقام "مجانًا وخلال 24 ساعة"قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطوير منظومة نقل الأرقام بين المشغلين في يونيو 2020، والتي تمكن مستخدمي الهاتف المحمول من الانتقال بين الشبكات مع الاحتفاظ بنفس الرقم مجانًا وفي 24 ساعة فقط، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات.ويُمكن ذلك المستخدم من التنقل الى الشبكة الأفضل وفق التوزيع الجغرافي لمستوى جودة الخدمات وهو ما ينشر بشكل دوري ضمن تقارير الجودة، ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة نجاح عملية نقل الأرقام إلى 95%، حيث تم نقل 110 آلاف خط ما بين المشغلين في الربع الرابع من 2020 مقارنة بـ5 آلاف خط تم نقلهم في الربع الرابع من 2019.2- إعداد استطلاع رأي لتقييم خدمات الهاتف المحمول من قبل المستخدمين وقياس مدى رضاهمقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطوير منهجية وطرق قياس جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين لتشمل طرفي السوق (المشغلين والمستخدمين)، حيث يقوم الجهاز بقياس المؤشرات الفنية والتقنية لتقييم المشغلين شهريًا، وبالإضافة الى ذلك لأول مرة يقوم الجهاز بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق باستطلاع رأى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول في جودة الخدمات المقدمة لهم من قبل مشغليهم، للوقوف على مستوى رضا العملاء الحقيقي، وربطه بنتائج تقارير الجودة.وتشمل قياسات الربع الأخير من 2020، تقرير قياسات الجودة الفنية بالإضافة إلى التقرير الأول لاستطلاع رأى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول خلال الفترة من اكتوبر 2020 وحتى ديسمبر 2020.3- إتاحة ترددات جديدة لمقدمي خدمات الاتصالاتقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري لأول مرة باستخدام تقنية الـ TDD والتي تعتمد على عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما بدلًا من استخدام تقنية الـ FDD والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات.وتساهم تلك الطروحات الجديدة والتقنيات الحديثة على عمل نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، حيث من المتوقع زيادة سرعة نقل البيانات باستخدام الترددات الجديدة بنسبة 70% عن السرعات الحالية للشبكات في المناطق المغطاة.4- إصدار إطار تنظيمي لتراخيص انشاء وتأجير أبراج المحمولأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطار تنظيمي لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية، وذلك في إطار دور الجهاز لضمان توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية والتنسيق مع وزارة الإسكان والمحليات لضمان سرعة إصدار تراخيص بناء الأبراج.