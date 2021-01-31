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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: قرب انتهاء أعمال إنشاء سوق العصر ٢ بحي العرب

محافظ بورسعيد: قرب انتهاء أعمال إنشاء سوق العصر ٢ بحي العرب

الأحد 31/يناير/2021 - 04:21 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن العمل في إنشاء سوق العصر الجديد ٢ بحي العرب قارب على الانتهاء، بعد وصول الأعمال إلى المرحلة الأخيرة قبل الافتتاح المنتظر.

وقال المحافظ إن إنشاء السوق يأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة، ويعد سوق العصر الجديد ٢ بجانب سوق العصر ١ الذي تم الانتهاء من الأعمال به بداية لتطوير شامل للمنطقة وإعادة تنظيمها بما يتفق مع التطور الحضاري القريب منها بإنشاء بازار بورسعيد الجديد، والذي يضم أسواق للخضروات واللحوم والفاكهة وقبلة سوق الأسماك، علاوة على سوق بورفؤاد الحضاري الجديد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم مراعاة اختيار موقع السوق الجديد بالقرب من نفس المنطقة التي كانت يوجد بها الجائلين، مشيرا إلى أن السوق الجديد مصمم بشكل جمالي وحضاري.

وأضاف أن المحافظة اتخذت خطوات كبيرة نحو تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظة والبالغ عددها ١٦ سوق، ويجري العمل في تطويرها لتتماشى مع الطفرة الحضارية التي تشهدها المحافظة في إنشاء أسواق حضارية.

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