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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 8702 نقطة

الأحد 31/يناير/2021 - 04:19 م
البورصة السعودية
البورصة السعودية
وكالات
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأحد، منخفضًا 104.47 نقاط ليقفل عند مستوى 8702.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 620 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات حلواني إخوان، والكثيري، وزجاج، والواحة، وأسمنت اليمامة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بروج للتأمين، ومجموعة الحكير، وسوليدرتي تكافل، وسيرا، والخليج للتدريب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و3.47%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، وأنابيب، وزجاج، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الفخارية، والكثيري، وباعظيم، والواحة، والعمران هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 788.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25139.59 نقطة، وبتداولات بلغت 35 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 220 ألف سهم تقاسمتها 902 صفقة.

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