مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعا 3653.22 نقطة
الأحد 31/يناير/2021 - 04:18 م
وكالاتطباعة
أغلق مؤشر سوق "مسقط 30" عند مستوى (22ر3653) نقطة مرتفعا بـ 1ر4 نقاط بنسبة 112ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (12ر3649) نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونا و715 ألفًا و91 ريالًا عمانيًا مرتفعا بنسبة 3% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و665 ألفًا و115 ريالًا عمانيًا.
وبلغت قيمة التداول مليونا و715 ألفًا و91 ريالًا عمانيًا مرتفعا بنسبة 3% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و665 ألفًا و115 ريالًا عمانيًا.