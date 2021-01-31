مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعا 3653.22 نقطة

أغلق مؤشر سوق "مسقط 30" عند مستوى (22ر3653) نقطة مرتفعا بـ 1ر4 نقاط بنسبة 112ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (12ر3649) نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونا و715 ألفًا و91 ريالًا عمانيًا مرتفعا بنسبة 3% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و665 ألفًا و115 ريالًا عمانيًا.