مؤشرا البحرين يقفلان على تباين بـ5.34 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1،462.61 بارتفاع قدره 5.34 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 640.14 بانخفاض قدره 8.06 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة أربعة ملايين و998 ألفا و470 سهما بقيمة إجمالية قدرها 656 ألفا و436 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 100 صفقة.