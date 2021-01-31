واشنطن تؤكد أهمية الحل السياسى فى ليبيا: «الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع»

أكد القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، أن الحل السياسي الشامل المتفاوض عليه في ليبيا، هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع، مشيرًا إلى أن العملية السياسية للأمم المتحدة هي المنصة الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا.وفي نص كلمته خلال الجلسة الافتراضية أمام مجلس الأمن الدولي التي عُقدت الخميس الماضي لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، قال ميلز، إن ليبيا تواجه نقطة تحول حاسمة وتقف أمام طريق قابل للتطبيق يؤدي إلى حكومة موحدة، وانتخابات وطنية، وإنهاء الصراع، موضحًا أنه يتعين على الأطراف الليبية اغتنام الفرصة لاختيار سلطة تنفيذية وطنية مؤقتة تتجاوز الوضع الراهن وتستجيب لنداء الشعب الليبي لحكم شفاف وفعال.وطالب ميلز، جميع الأطراف الخارجية المشاركة في الصراع الليبي، بوقف تدخلهم العسكري والانسحاب من ليبيا على الفور، كما طالب الشعب الليبي نفسه في إعلان 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة أن يظل مجلس الأمن والمجتمع الدولي منخرطين لضمان تمكن الليبيين، من المضي قدمًا بشكل سلمي ودون عوائق في طريقهم نحو الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، حتى يتمكنوا من استعادة السيطرة السيادية على بلدهم بأكمله.ونيابة عن الحكومة الأمريكية، أشاد ميلز، بالممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، على قيادتها الاستثنائية في توجيه العملية السياسية للأمم المتحدة على مدى الأشهر الماضية وتوليد الزخم الذي نشهده اليوم على جميع المسارات المختلفة، السياسية، والاقتصادية والأمنية.وقال المندوب الأمريكي: "لطالما وجد التزامها وإبداعها طريقة للتغلب على العقبات التي تعترض طريق السلام والأمن، كما أن هناك ثقة في أن عملها الدءوب يسمح للمبعوث الخاص للأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا "يان كوبيش" بالدخول بسرعة في دوره الجديد ومواصلة التقدم المهم الذي بدأته ستيفاني".وأضاف: "نرحب أيضًا بتعيين ريسيدون زينينجا منسقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وجورجيت جانيون كمنسقة مقيمة ومنسقة للشؤون الإنسانية، وهناك ثقة في قدرة هذا الفريق على تقديم إرشادات حازمة وثابتة للعملية المقبلة".وأشادت الولايات المتحدة، بمنتدى الحوار السياسي الليبي لاعتماده توصية لجنته الاستشارية بشأن صيغة اختيار سلطة تنفيذية جديدة، فيما دعت جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال المنتدى لتشكيل حكومة موحدة جديدة، تكون مهمتها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام، وتقديم الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع مواطنيها.وشدد مندوب الولايات المتحدة على أهمية اتخاذ الشعب الليبي والمجتمع الدولي جميع الخطوات اللازمة لمنع المفسدين من الوقوف في طريق هذا الانتقال السياسي.وتعتقد واشنطن أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شهر أكتوبر، يظل الأساس لإحراز تقدم مستدام على المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والذي دعا فيه الليبيون إلى إخراج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا خلال ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق.وقال ميلز: "تلك الفترة، كما سمعنا، انتهت الأسبوع الماضي، وتجاهلت الجهات الخارجية التي تدخلت عسكريًا في هذا الصراع، المطالب الليبية بشكل كامل"، كما دعا جميع الأطراف الخارجية، إلى احترام السيادة الليبية والوقف الفوري لجميع التدخل العسكري في ليبيا، وفقًا لاتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار.وأكد: "ندعو تركيا وروسيا إلى الشروع على الفور في سحب قواتهما من البلاد وإزالة المرتزقة الأجانب والوكالاء العسكريين الذين جندتهم ومولتهم ونشرتهم ودعمتهم في ليبيا".