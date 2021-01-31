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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تستأنف أعمالها بمحور الوفاء والأمل

الأحد 31/يناير/2021 - 04:16 م
محور الوفاء والأمل
محور الوفاء والأمل
مصطفى عبدالله
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أستأنفت محافطة القاهرة، أعمالها الخاصة بإزالة العشوئيات في إطار تنفيذ مشروع تنفيذ محور الوفاء والأمل لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل عزبة الهجانة حتي طريق السويس.

وتم استكمال أعمال الازالات (محور شينزو آبي ) اليوم، بوجود إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقه الشرقيه والعميد احمد انور رئيس حي شرق مدينة نصر.

ونقلت محافظة القاهرة الأسر من منطقة عزبة الهجانة لتسكينهم بواسطة اتوبيسات توفرها المحافظة لنقل الأهالي وتسكينهم.

وأشاد الأهالي بجهود الدولة في توفيرشقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكافة احتياجاتهم بمدينة المحروسة المنفذة بشكل حضاري لائق في فترة زمنية وجيزة وجاري استكمال تسكين باقي الأسر.

وتتابع أجهزة حي شرق مدينة نصر أعمالها الخاصة بمشروع نحور الوفاء والأمل وجاري الاستكمال لتنفيذ المحور.
محافظة القاهرة تستأنف أعمالها بمحور الوفاء والأمل
محافظة القاهرة تستأنف أعمالها بمحور الوفاء والأمل
محافظة القاهرة تستأنف أعمالها بمحور الوفاء والأمل
محافظة القاهرة تستأنف أعمالها بمحور الوفاء والأمل

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