البورصة العراقية تغلق متراجعة بـ 0.88%
الأحد 31/يناير/2021 - 04:16 م
وكالاتطباعة
سجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم الأحد، تراجعا بنسبة 0.88%، متوقفا عند 484.13 نقطة.
وانخفضت بموجب المؤشرا اسهم 14 شركة، فيما ارتفعت اسهم 3 أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار اسهمها.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 311،516،355 سهما، بقيمة 361،337،449 دينارا عراقيا، تحصلت من ابرام 347 صفقة، شملت 24 شركة مساهمة، من اصل 104 شركات مسجلة في البورصة.
وانخفضت بموجب المؤشرا اسهم 14 شركة، فيما ارتفعت اسهم 3 أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار اسهمها.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 311،516،355 سهما، بقيمة 361،337،449 دينارا عراقيا، تحصلت من ابرام 347 صفقة، شملت 24 شركة مساهمة، من اصل 104 شركات مسجلة في البورصة.