البورصة العراقية تغلق متراجعة بـ 0.88%

سجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم الأحد، تراجعا بنسبة 0.88%، متوقفا عند 484.13 نقطة.وانخفضت بموجب المؤشرا اسهم 14 شركة، فيما ارتفعت اسهم 3 أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 311،516،355 سهما، بقيمة 361،337،449 دينارا عراقيا، تحصلت من ابرام 347 صفقة، شملت 24 شركة مساهمة، من اصل 104 شركات مسجلة في البورصة.