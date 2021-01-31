مع وصول أول شحنة لمصر.. قصة لقاح أسترازينيكا منذ تصنيعه حتى وصوله

كشفت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، عن تعاقدها على 20 مليون جرعة من لقاح استرازينكا أوكسفورد، وتنتظر مصر خلال ساعات، أولى جرعات بعد أن تسلمت أوراق لقاح أكسفورد– أسترازينيكا البريطاني، تمهيدا لتوريده لدراسته ومنحه التصريح باستخدامه الطارئ."الدستور" في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لعقار استرازينيكا منذ تصنيعه وحتى تعاقد مصر عليه.لماذا تفضل الدول لقاح استرازينيكا؟وجد العلماء أن لقاح استرازينيكا يتميز بالكثير من المميزات عن غيره من العقارات التي تم اعتمادها، فتكلفة اللقاح ضئيلة مقارنة بلقاحي فايزر وموديرنا، كما أنه يمكن استخدامه على نطاق واسع بسبب سهولة تخزينه، إذ يتطلب حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، خلافا للقاحي موديرنا وبيونتيك وفايزر اللذين لا يمكن تخزينهما على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدا تصل إلى 20 درجة تحت الصفر للقاح الأول، و70 درجة تحت الصفر للقاح الثاني.كما أعلن المدير العام لمختبرات أسترازينيكا أن اللقاح قادر على مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تسببت بفورة إصابات جديدة في بريطانيا، مشيرًا إلى أنه قادر على إنتاج حوالي 3 مليارات جرعات من لقاحها عبر العالم في 2021.اعتماد اللقاح في الاتحاد الأوروبياعتمدت وكالة الأدوية الأوروبية منذ أيام قليلة لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، قائلة إنها تعتقد أن اللقاح مناسب أيضًا لكبار السن، وذلك بعد مرور قرابة الشهر على تأجيلها اعتماد اللقاح للحاجة إلى معلومات مفصلة.وفي الأسبوع الأول من يناير الجاري تلقى أول شخص في العالم تطعيم لقاح استرازينكيا، عندما قررت بريطانيا، تلقيح مواطنيها بلقاح أكسفورد-أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بعد اعتماده للاستخدام في المملكة المتحدة.وكان لقاح أسترازينيكا هو ثالث لقاح يوافق الاتحاد الأوروبي على استخدامه بعد لقاحي موديرنا وفايزر- بيونتيك.ومر اللقاح بفترة تعثر عندما قررت الشركة في سبتمبر وقف العمل عليه لمدة سبعة أسابيع تقريبا بعدما ظهر لدى شخص حاصل على التطعيم في بريطانيا التهاب في النخاع الشوكي. وهذا النوع من الإصابة قد يؤدي إلى شلل أو ضعف في العضلات. لكن الأطباء توصلوا على ما يبدو إلى أن الحادثة ليس لها علاقة واضحة بالتطعيم.كيف يعمل اللقاح؟يعتمد لقاح أسترازينيكا على "ناقل فيروسي"، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس غدّي منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.توفير 300 مليون جرعة للدول الفقيرةقررت بريطانيا توفير عقارها الثاني أسترازينيكا للدول النامية، والذي أكد القائمون عليه أنه سيكون أرخص من عقاري فايزر ومودرنا، وتعهدت أسترازينيكا بتقديم 300 مليون جرعة من لقاحها لمبادرة كوفاكس لضمان التوزيع العادل إلى 92 دولة نامية.وتطور شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا اللقاح بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، وتصل نسبة فعالية إلى 70 في المئة للوقاية من المرض.