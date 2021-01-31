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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل تسجيل قراءة عداد الكهرباء ودفع فاتورة يناير 2021 إلكترونيا

الأحد 31/يناير/2021 - 07:04 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
محمود مرعي
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وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في شركاتها التسع للتوزيع عدة طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء للمشتركين وأيضا دفع فاتورة الكهرباء الكترونيا، هناك 3 طرق لتسجيل قراءة عداد الكهرباء وهي:

طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء 2021

1- تسجيل القراءة من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- من خلال تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

3- يمكن للمشترك الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء ورقمه 121 وإبلاغ القراءة.

تطبيق القارئ الذكي لـ تسجيل قراءة عدادات الكهرباء 2021

يمكن للمشتركين تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال التحميل المجاني للتطبيق «القارئ الذكى لعداد الكهرباء» الذى تم إطلاقه في شهر يوليو الماضي عن طريق عدة خطوات وهي:

أولا: تحميل التطبيق المجانى "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" ثم الدخول على خانة انشاء حساب جديد واختيار شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وتسجيل البيانات الخاصة بك وهي رقم "الهاتف المحمول، الايميل، الرقم السري"، واختيار الإدارة التابع لها.

ثانيا: ادخل الاسم ورقم المحمول والرقم السري الذي تم تسجيله عند إنشاء الحساب ويجب التقاط صورة لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذى تقوم بتسجيل بياناته وهى خاصية يتم فعلها مرة واحدة عند إنشاء الحساب فقط، اضغط على خانة إرسال الطلب بعد التقاط صورة فاتورة الكهرباء، وبعد قبول شركة شعاع الطلب تظهر لك شاشة خاصة بإدخال الاسم والرقم السري.

ثالثا: سيتم تنبيه المشترك بموعد إرسال القراءة حسب دورة القراءة بكل شركة توزيع كهرباء، يقوم المشترك باختيار خانة التقاط صورة لتصوير العداد ويضغط على كلمة إرسال ليتم إرسالها لشركة شعاع.

دفع فاتورة شهر يناير 2021 الكترونيا

في خطوات بسيطة، يمكن دفع فاتورة كهرباء شهر يناير 2021 عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

يقوم المشترك بالدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، ويختار الدفع الالكتروني لقيمة فاتورة الكهرباء، والضغط عليها، وسوف يطلب الموقع رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستهلك، ثم تحديد الشركة التابع لها السكن، بالإضافة إلى إدخال رقم السداد الالكتروني والذي يتواجد في فاتورة الكهرباء تظهر في النهاية قيمة الفاتورة المستحقة ويتم اختيار طريقة السداد المطلوبة.

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