استعدادا للتطوير.. حملة لرفع الإشغالات حول محطة مصر بالإسكندرية

ترأس اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، الفروشات، ورفع المخلفات بميدان محطة مصر ومحيطه، استعدادا لإطلاق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إشارة البدء في مشروع تطوير محطة مصر، اليوم.و توجهت الحملة الي محيط محطة القطار، وحديقة الشهداء، محيط السنترال، بداية شارع الخديوي، وتم خلالها رفع وإزالة عدد كبير من حالات والإشغالات المتنوعة والتعديات، وفروشات الباعة الجائلين، وتوسعة الميدان أمام المارة والمرور، بالإضافة الي رفع 6 طنان مخلفات قمام، وأتربة ناتج تطهير ونظافة الميدان، كما قامت شركة نهضة مصر بنظافة وغسيل الرصيف المجاور لسور السكة الحديد.وشارك في الحملة مديري إدارات اشغال الطريق، المتابعة، النظافة، معاون رئيس الحي للخدمات مدير إدارة العلاقات العلاقات العامة، ورئيس ومسؤول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، ومسؤولي شركة نهضة مصر.