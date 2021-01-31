إغلاق وتشميع مصانع ومحلات مخالفة بحي الزيتون في القاهرة

واصل حي الزيتون بمحافظة القاهرة، بناءا على شكاوى مجلس الوزراء، القيام بعمل حملات على المحلات والمصانع المخالفة وتحرير عدد من المخالفات.وأغلق حي الزيتون مصنعين وكوفي شوب ومحل أحذية، ومحل "الغابة"، كما قامت أجهزة الحي برفع الحواجز الحديدية من شارع رجب حمدى من الصوفانى وتم وإيداع الإشغالات بمخزن مضبوطات الحي.