ميناء الإسكندرية يحصل على شهادة المواصفة القياسية لنظام الإدارة البيئية

نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فى الحصول على شهادة المواصفة القياسية لنظام الإدارة البيئية ISO 14001:2015 لحماية البيئة لأول مرة فى تاريخها، والتي لها أثرًا كبيرا في رفع التصنيف البيئي العالمي لميناء الإسكندرية.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومتابعته المستمرة لجهود ميناء الإسكندرية في كافة المجالات، ومن بينهم مجالات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية.كما أنه يعد أحد الخطوات الجوهرية في إطار سعى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بقيادة الربان طارق شاهين للتحول إلى ميناء أخضر من خلال العمل وفقا للمعايير الدولية فى حماية البيئة.كما تمكنت الهيئة من رفع تصنيفها العالمي في المواصفات القياسية للسلامة والصحة المهنية وذلك بحصولها على شهادة ISO 45001:2018 ؛ هذا إلى جانب الانتقال من شهادة الجودة ISO 9001:2015 إلى المسمى الجديد وهو ISO 15001:2015، الأمر الذى تم بعد الخضوع للعديد من الاختبارات لتقييم أداء العاملين بالهيئة إبان حدوث المخاطر على أختلاف أشكالها والحد من وجودها والتعامل أثناءها بشكل إحترافى، مما كان من أثره التصديق على الحصول على تلك الشهادات من قبل اللجنة الدولية المانحة بكل أريحية بعد تقييم نتائج تلك الاختبارات الفعلية.وأشار السيد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أن ذلك الإنجاز إنما تم بفضل جهود السادة العاملين المسؤولين على إنجاح تلك المنظومة، التى تتيح للهيئة مواكبة التطورات الدولية فى عالم النقل البحرى والموانئ، بل أنه من عظيم أثره أن أصبح ميناء الإسكندرية الآن يضاهى الموانئ الأوروبية والعالمية فى مجالات الجودة المختلفة.