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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس الإثنين دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة 26 درجة

الأحد 31/يناير/2021 - 04:07 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا، الإثنين، نهارا دافئة على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 15
الإسكندرية 24 14
وادى النطرون 23 13
طنطا 25 14
شبين الكوم 26 14
دمنهور 24 14
بلطيم 24 13
مطروح 25 14
السلوم 22 13
سيوة 25 07
بورسعيد 24 13
دمياط 24 13
الزقازيق 26 14
المنصورة 25 13
الإسماعيلية 25 14
السويس 26 14
العريش 24 13
رفح 24 13
رأس سدر 24 12
نخل 22 06
نويبع 25 15
طابا 24 12
كاترين 20 03
الطور 25 10
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 26 16
مرسى علم 26 14
الفيوم 24 10
بنى سويف 26 07
المنيا 26 07
أسيوط 26 07
سوهاج 27 07
قنا 25 07
الأقصر 26 09
أسوان 27 08
إدفو 27 08
أبوسمبل 27 10
الوادى الجديد 25 05
شلاتين 25 16
أبورماد 24 16
حلايب 23 17
رأس حدربة 23 17

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