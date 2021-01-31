«الأرصاد»: طقس الإثنين دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا، الإثنين، نهارا دافئة على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 26 15الإسكندرية 24 14وادى النطرون 23 13طنطا 25 14شبين الكوم 26 14دمنهور 24 14بلطيم 24 13مطروح 25 14السلوم 22 13سيوة 25 07بورسعيد 24 13دمياط 24 13الزقازيق 26 14المنصورة 25 13الإسماعيلية 25 14السويس 26 14العريش 24 13رفح 24 13رأس سدر 24 12نخل 22 06نويبع 25 15طابا 24 12كاترين 20 03الطور 25 10شرم الشيخ 26 17الغردقة 26 16مرسى علم 26 14الفيوم 24 10بنى سويف 26 07المنيا 26 07أسيوط 26 07سوهاج 27 07قنا 25 07الأقصر 26 09أسوان 27 08إدفو 27 08أبوسمبل 27 10الوادى الجديد 25 05شلاتين 25 16أبورماد 24 16حلايب 23 17رأس حدربة 23 17