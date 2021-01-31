تظاهرات حاشدة للخريجين وحملة الشهادات العليا وسط العراق

شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة لمجموعة من الخريجين وحملة الشهادات العليا.ووفقًا لوسائل إعلام محلية، إن "المئات من الخريجين وحملة الشهادات العليا خرجوا بتظاهرة كبيرة صباح اليوم في منطقة العلاوي وسط بغداد، ورفعوا شعار ثورة بغداد احتجاجا على عدم توفير فرص العمل لهم".وأضافت، أن "المتظاهرين طالبوا بتوفير فرص العمل وإنصافهم في ذلك، وأكدوا أيضا أنهم سيستمرون في تظاهراتهم لحين تحقيق مطالبهم".