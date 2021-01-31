كينيا تعتزم استيراد 90 ألف طن من السكر الأوغندى

تعتزم الحكومة الكينية استيراد 90 ألف طن من السكر من أوغندا خلال العام الجاري، والبحث عن دول أخرى لاستيراد ما لا يقل عن 160 ألف طن من السكر، وذلك بعد استنفاد حصتها من واردات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)، نافية استيراد السكر من خارج المجموعة.ويأتي إعلان كينيا عزمها استيراد السكر من أوغندا عقب قيام الأخيرة بإبلاغ نيروبي، عبر اتحاد المصنعين الأوغنديين، امتلاكها ما يكفي من السكر للأسواق المحلية وأسواق التصدير.وقالت بيتي ماينا، سكرتيرة مجلس الوزراء الكيني للصناعة والتجارة وتنمية المشروعات: "ندرس استيراد 90 ألف طن من السكر من أوغندا".من جانبها، قالت روزماري أوينو، رئيسة مديرية السكر ومراقبة الزراعة والأغذية في كينيا: إننا نفكر في استيراد السكر من أوغندا في إطار صلاحيات "كوميسا" واتحاد المصنعين الأوغنديين، مؤكدة أن الواردات لن تتأثر باستنفاد الحصة المخصصة بموجب ضمانات "كوميسا" لعام 2020.تجدر الإشارة إلى أن كينيا تستورد 350 ألف طن من السكر من خلال اتحاد المصنعين الأوغنديين والكوميسا بسبب العجز المتزايد في سوقها المحلية.