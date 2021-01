«فان ديزل الغلابة».. ما هي أوجه الشبه بين أحمد مكي والنجم العالمي؟

الجسم الرياضي

الصلع

الوسامة

تفاعل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة للفنانة أحمد مكي خلال تصوير مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني.وشبَّه الجمهور الفنان أحمد مكي بالنجم الهوليودي الشهير "فان ديزل"، بطل سلسلة أفلام "The Fast and the Furious"، حيث بدى مكي في إطلالة زي الشرطة يشبهه كثيرًا.وفي السطور التالية نصحبكم بين التشابه بين الفنان أحمدي مكي والفنان فان ديزل.هناك تشابه كبير بين أحمد مكي وبين فان ديزل في شكل فورمة الجسم حيث يتمتع كل منهما بجسم رياضي وعضلات قوية تميزه.هناك تشابه آخر بين أحمد مكي وفان ديزل وهو الصلع، مما جعل هناك شبة كبير بينهم.يتميز الفنانة العالمي فان ديزل بالوسامة حيث يتمتع بملامح جذابة مما جعل منه فنان وسيم ونفس الصفة يتمتع بها الفنان أحمد مكي.ويشارك الفنان أحمد مكي الفنان كريم عبد العزيز بطولة مسلسل الأختيار2 هذا العمل المُقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، ويتناول مسلسل "الاختيار 2" قصة أحد شهداء الشرطة المصرية، وجاءت فكرته بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول من المسلسل بالماراثون الدرامي في رمضان الماضي.