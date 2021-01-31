تراجع حركة السفر بالجزائر بنحو 12.6 مليون شخص خلال 2020

سجلت شرطة الحدود الجزائرية خلال سنة 2020 انخفاضا بنحو 12.6 مليون مسافر مقارنة بسنة 2019 التي شهدت تنقل قرابة 17 مليون شخص عبر الحدود الجزائرية، وذلك بسبب أزمة فيروس "كورونا".وقال مدير شرطة الحدود الجزائرية، سيفي محمد النوي في مؤتمر صحفي اليوم بالجزائر العاصمة إن العدد الإجمالي للمسافرين بلغ خلال سنة 2020 ما يناهز 4.9 مليون مسافر، مقارنة بـ 16.7 مليون مسافر خلال سنة 2019، وهو ما يعني فارقا بلغ 12.6 مليون مسافر، بنسبة انخفاض قدرت بـ75%.وأوضح النوي أن وباء فيروس كورونا أثر بشكل مباشر على تنقل المسافرين، وظهر ذلك جليا من خلال الأرقام المسجلة على حركة الرحلات والأشخاص المسافرين، مشيرا إلى تسجيل 17 ألفا و237 رحلة خلال عام 2020، مقارنة بـ71 ألفا و690 ألف رحلة خلال 2019 بنسبة انخفاض قدرت 75.96%.يذكر أن الجزائر تغلق كل حدودها البرية والبحرية والجوية أمام حركة التنقل الطبيعية منذ مارس الماضي حتى اليوم بسبب أزمة فيروس كورونا.