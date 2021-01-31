حزب المعارضة في الكونغو برازافيل يعلن عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية

قرر حزب المعارضة الرئيسي في الكونغو برازافيل عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في مارس المقبل.وقال الأمين العام لحزب الاتحاد الإفريقي للديمقراطية الاجتماعية باسكال تساتي مابيالا، فى بيان اليوم الأحد، عقب اجتماع لهيئة الحزب إن الانتخابات الرئاسية الوشيكة يجب ألا تفرقنا كما حدث فى الماضى، مشيرا إلى أن الحزب اتخذ قرارا بالإجماع بعدم المشاركة بشكل مباشر أو ترشيح أحد من أعضائه فى هذه الانتخابات.و لم يدل مابيالا بمزيد من التفاصيل حول دوافع اتخاذ هذا القرار.يذكر أن مؤسس الاتحاد الإفريقي للديمقراطية الاجتماعية هو رئيس الكونغو السابق باتريس ليسوبا، الذى وافته المنية في سبتمبر الماضى في فرنسا.