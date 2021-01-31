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الثقافة

جدار الصمت.. ديوان جديد لـ علوي الباشا عن دار النخبة

الأحد 31/يناير/2021 - 03:35 م
جدار الصمت
جدار الصمت
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن دار النخبة للنشر والتوزيع ديوان" جدار الصمت" للشاعر اليمني علوي الباشا بن زيع، ويقع الديوان في 132 صفحة من القطع المتوسط.

وجاء في تصدير الديوان" يمثل الديوان حالة شعرية ووجدانية استثنائية ومرآة للشاعر الوطني الأصيل، يمكن لكل يمني عادي أن يجد نفسه بين سطور قصائده البسيطة، عبر القضايا التي يتناولها شاعرنا بدقة من خلال تفاعله المباشر وتأثره بكل ما يواجهه أي مواطن في يومه أو ينتظره في غده، لذا جاءت عميقة، سهلة، فياضة، تخترق المشاعر وتلمسها بلا تردد ولا تفكير.

وفي بيان صحفي للمؤلف قال:" في مجتمعنا التقليدي القبلي وخاصة في شرق اليمن تفرض عليك صرامة التربية المحافظة وقسوة البيئة التي تترعرع فيها طفلًا وتلتصق بها يافعًا وتحن إليها في مرحلة النضج والتقدم في العمر".

وأضاف:"ثمة قواعد عرفية ملزمة يتساوى فيها الأمي والمتعلم والسياسي والشاعر لا يمكنك أن تتمرد عليها في غالب الأحوال وحتى لو كنت شخصية متمردة بطبيعتك لكنك تجد نفسك معنيًا بها خاصة حين يخيم منطق الحرب على منطق السلام".

وتابع:" ومن هذه القواعد السكون في ساعات الانفعالات والصمت عند الثرثرة والصبر عند النوازل والمجازفة حينما يكون التعقل على حساب الكرامة إلى جانب رباطة الجأش حينما يفقد الآخرين توازنهم وحصافتهم".

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