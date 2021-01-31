إشادة أممية بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة فى ليبيا

أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن الشهر الماضي شهد إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، مع تعليق عائدات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تضمنت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتوحيد سعر الصرف، والتقدم في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي، وإطلاق أول تدقيق شامل للمؤسسة الليبية للاستثمار.وأضافت في إحاطتها الافتراضية أمام مجلس الأمن الخميس الماضي، لمناقشة الوضع في ليبيا أنه "إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات بالكامل، فإنها سوف تمهد الطريق نحو ترتيبات اقتصادية دائمة، بما في ذلك الإدارة الشفافة لعائدات النفط".وأوضحت أنه على الرغم من الإصلاحات إلا أن هناك بعض التدابير التي لا تزال عالقة وفي مقدمتها؛ تيسير الأزمة المصرفية من خلال إطلاق القروض للبنوك التجارية من أجل معالجة التأخر في إصدار الشيكات الخاصة ببعض الأفرع التي تقع في شرق البلاد.فيما دعت بعثة الأونسميل البنك الدولي لعقد اجتماعين في يناير الجاري بين الوزارات للعمل على توحيد ميثاق الحسابات، إلا أن هناك بعض القيود التي تقف عائقا أمام التوحيد الكامل للميزانية في ظل غياب سلطة موحدة.وأعلنت وليامز، أنه بفضل وساطة البعثة توصلت الأطراف الليبية المعنية إلى ترتيبات أساسية لمكونات الميزانية، لافتة إلى أنه بعد الوفاء بالاحتياجات اللازمة لوضع اللمسة النهائية للميزانية والإجراءات الخاصة بتنفيذها سيتم العمل بفاعلية للتنفيذ الكامل.وذكرت المبعوثة الأممية بالإنابة، أنها ستتوجه إلى جنيف لإجراء جولة حاسمة من المحادثات الليبية الداخلية التي من المتوقع أن تصل لنتائج إيجابية، مشيرة لضرورة تحمل الجميع مسئولية نجاح الأمر، خاصة من المرشحين لتبوء المناصب العليا في الحكومة الانتقالية.وذكَّرت كل الأطراف والدول المهتمة بالوضع في ليبيا، أن مستقبل ليبيا في أيديهم ويجب ألا يتم تخييب آمال الشعب الليبي، فيما أثنت على كل الليبين الذي عملوا لزرع بذور المصالحة والوفاء بمصالح مواطنيهم، ودعم المجلس لمجهودات البعثة في ليبيا، كما توجهت بالشكر لأعضاء عملية برلين والمانحين الدوليين الداعمين الذين صاحبوا الحوار بين الأطراف الليبية.وطالبت بإصدار قرار من مجلس الأمن لبيان دعم الحكومة الموحدة يتضمن "حل كل الهيئات التنفيذية الموازية المتبقية"، وإنشاء هيئة تنفيذية موحدة مؤقتة جديدة.وأشار موقع الأمم المتحدة إلى أن البعثة الأممية تواصل تسهيل مداولات اللجنة القانونية لمنتدى الحوار السياسي الليبي المكلفة بالمتابعة على الأسس الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.وشددت أونسميل على دعم اجتماع اللجنة الدستورية التي شكلها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.وفي 20 يناير الجاري، اجتمعت اللجنة في محافظة الغردقة واتفقت على إجراء استفتاء دستوري قبل الانتخابات وتعديل قانون الاستفتاء الذي راجعه مجلس النواب في نهاية عام 2018.وأشارت إلى تسلم الممثل الخاص الجديد "يان كوبيش" مهامه الشهر المقبل، إضافة إلى تعيين "ريسيدون زينينغا" منسقًا للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، ومنسقة الشئون الإنسانية جورجيت جانيون.وشددت في ختام كلمتها على ضرورة التحقيق وامتثال كل من تسبب في مقتل أعضاء البعثة الأممية الثلاثة وآخرين للعدالة.