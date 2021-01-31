وزير التعليم العالي يُقرر تعيين 8 مديري عموم في جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، إصدار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات بتعيين 8 مديري عموم، وهم عازة محمد حسن مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومنى كمال أحمد عبد الله أمين عام الجامعة المساعد، والدكتورة منال أحمد جابر مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، وإنجي هاني جبرائيل مدير عام مشروعات البيئة.كما شملت القرارات محمد أحمد سيد مدير عام شئون الوحدات ذات الطابع الخاص، وأحمد حسن إسماعيل مدير عام المشتريات والمخازن، ومحمد عبده عبد الفتاح أمين كلية الحقوق، وجوده طه محمد مدير عام الحسابات والموازنة.وقدم رئيس جامعة بني سويف التهنئة لمديري العموم، معبرًا عن سعادته بصدور تلك القرارات، ومتمنيًا منهم مواصلة العطاء لاستكمال مسيرة العملية التعلمية والإدارية والنهوض بها داخل الجامعة.