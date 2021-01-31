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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بـ«التابلت».. إجراءات جديدة من «التعليم» استعدادًا لامتحانات الثالث الثانوي

الأحد 31/يناير/2021 - 03:33 م
امتحانات
امتحانات
ريم محمود
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أولى خطوات الوزارة في التجهيز لامتحانات الصف الثالث الثانوي، والتي تتم للمرة الأولى باستخدام «التابلت».

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه تم تشكيل فرق مختلفة من المركز القومي للامتحانات؛ للعمل على وضع أسئلة الامتحانات، على أن يتم وضع أسئلة تجريبية فى البداية حتى يتم بعد ذلك عمل بنوك الأسئلة.

وأضافت أنه تم عقد اجتماعات تمهيدية، ويتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي هذه الاجتماعات والتقارير الصادرة عنها؛ تمهيدًا للبدء في العمل على وضع بنوك أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي.

وكانت قد تجددت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي، ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي لأول مرة عبر التابلت في شهر 6 المقبل.

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن آلية عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي.

- سيجري عقدها إلكترونيًا وليست ورقيا كما كان في السنوات الماضية.

- سيتم الامتحان بنظام الكتاب المفتوح أو الـ«أوبن بوك».

- يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

- ويشمل كافة طلاب الثانوية العامة بما فيهم طلاب الخدمات والمنازل، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة لن تكون من الكتاب، وإنما من المنهج وبالتالى مسموح بدخول الامتحان بالكتاب الورقي.

- تشمل الأسئلة 4 نماذج امتحانية مختلفة.

- بنوك الأسئلة ستضم نماذج الامتحانات وسيأتى منها جميع الأسئلة في جميع المواد، وفقا لما صرح به وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

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