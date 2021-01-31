غدًا.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق بالغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي، غدًا الإثنين، عن عدة مناطق متفرقة بتقسيم الأحياء؛ لصيانة المحولات الدورية.وأوضح مركز عمليات البحر الأحمر، في بيان له، أنه سيتم فصل التيار عن مناطق "الحفناوي، وحاتم صادق، والشيخة، ومصطفى سليم، والضبع، وائل برهان، بتقسيم الأحياء" غدًا، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.وعلى جانب آخر، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتي تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجري فصل التيار عنها.