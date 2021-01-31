أبرزها امتحانات النقل والثانوية.. تعرف على ملفات «التعليم» ليوم 14 فبراير

تزخر الملفات المتواجدة على مكتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالكثير من التفاصيل والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوم 14 فبراير المقبل، وكشفت مصادر لـ"الدستور" عن أبرز هذه الملفات والأجندات.وقالت المصادر إنه تأتى في مقدمة هذه الملفات تفاصيل امتحانات النقل وكيفية استعداد المدارس لها عقب انتهاء إجازة نصف العام، مضيفة أن من بين هذه الملفات تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي واعتماد الجدول الخاص بها وإعلانها حتى يتم البدء فيها والتأكد من البنية التحتية للمدارس.وأضافت المصادر أن من أبرز الملفات- كذلك- امتحانات الصف الثالث الثانوي، والتي تتم على التابلت للمرة الأولى، وسوف يتحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن كيفية الاستعدادات لامتحانات الصف الثالث الثانوي وعمل بنوك الأسئلة الخاصة بها.وكانت قد كشفت مصادر بديوان عام الوزارة عن أن المركز القومي للامتحانات انتهي من إعداد بنوك الأسئلة الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي والمقرر عقد امتحاناتهم من المنزل.وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مستوي الأسئلة سوف يكون متوسطًا، بالإضافة إلي أن الأسئلة ستعتمد علي الفهم بشكل كبير أكثر من الحفظ، مشيرة إلى أن الوزارة سوف تعلن عن جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بعد يوم 14 فبراير المقبل.