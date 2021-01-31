اعتقال 19 متظاهرًا وتحرير 150 مخالفة خلال مظاهرة ضد ترحيل طالبي اللجوء بالنمسا

ألقت الشرطة النمساوية القبض على 19 شخصا، كما حررت 150 مخالفة خلال أعمال مظاهرة ضد ترحيل طالبي اللجوء فى مدينة "انسبروك".وقالت مصادر أمنية، اليوم الأحد: "إن الشرطة تمكنت من فض المظاهرة بسبب المخالفات الواسعة لإجراءات الوقاية الصحية من فيروس كورونا، وسط مقاومة من المتظاهرين، مما دفع الشرطة إلى استخدام الهراوات ورذاذ الفلفل".وأضافت أن تدخل الشرطة جاء عقب عدم مراعاة الحد الأدنى للمسافة، إضافة لوقوع بعض أعمال الشغب في المظاهرة، موضحة أن المظاهرة ضمت 600 مشارك.ولفتت المصادر إلى أن ثلاث مظاهرات أخرى تم السماح لها بعد الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا، ومنها مظاهرة بمشاركة حوالي 200 شخص في "انسبروك" أيضا، ومسيرة صامتة في مدينة "سانت يوهان"، بحضور حوالي 50 مشاركا، ومظاهرة أخرى في مدينة "لينز"، بمشاركة حوالي 120 شخصا.