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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تنظم أسبوعًا للمواطنة فى قرية البرشا بالمنيا

الأحد 31/يناير/2021 - 03:42 م
وزارة التضامن
وزارة التضامن
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن، عن مواصلة مبادرة دعم قيم وممارسات المواطنة، التي أطلقتها بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين في المنيا، في قرية البرشا بالمنيا، وذلك في إطار أسبوع المواطنة الذي نظمته محافظة المنيا مع الوزارات والهيئات المعنية والجمعيات الأهلية والمتطوعين من الشباب والشابات من كل الخلفيات الدينية والاجتماعية والشباب والشابات ذوي الإعاقة.

وأكدت أن المبادرة تعتمد على استراتيجيات دعم وممارسات المواطنة على تكامل خدمات الحماية الاجتماعية والتوعية بقيم وممارسات المواطنة وقبول التنوع والاختلاف، من أجل تحفيز القيادات المحلية والجمعيات والمتطوعين، لتكوين نموذج اجتماعي إيجابي يعمل على خلق مساحات للعمل الاجتماعي المشترك بين المواطنين من كل الخلفيات الدينية والاجتماعية، ويعزز قيم قبول التنوع والاختلاف ضد التطرف والتشدد الديني والفكري.

وتضمن أسبوع المواطنة بقرية البرشا بالمنيا عدة فعاليات، نفذها شباب وشابات للأسر المستهدفة، بالتنسيق مع الشركاء من الجمعيات الأهلية، مثل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والخبر السار والجزويت ومصر للتنمية ومستقبل البرشا، وتنوعت الأنشطة التي تم تنفيذها توعية الأطفال على قيم المواطنة واحترام التنوع والاختلاف من خلال الأنشطة الفنية، تتمثل في الصور والرسم والألعاب التي تعبر عن رؤيتهم بموضوعات المواطنة ونبذ العنف.

كما رسم المتطوعون من قرية البرشا جداريات في مدخل القرية تعبر عن القيم المشتركة في مواجهة الأزمات الطائفية، وكذلك عرض مسرحي لأطفال القرية عن احترام الآخر وعدم التمييز ورفض التنمر والعنف.

كما تم إطلاق حملة للوقاية من فيروس كورونا تحت شعار "إيد واحدة ضد فيروس كورونا" نظمها المتطوعون من الشباب والشابات الذين أعدوا 300 شنطة تحتوي على مواد تعقيم ومطهرات وكمامات طبية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوعيتهم داخل المنازل بالإجراءات الاحترازية من عدوى فيروس كورونا، إلى جانب توزيع 200 حقيبة مواد غذائية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية والأشد فقرًا بالقرية، وتنفيذ قافلة طبية للكشف على العيون وتقديم خدمات علاجية وجراحية.

وتضمن الأسبوع كذلك حملات نظافة وتجميل للقرية قام بها فريق من المتطوعين من الشباب ذوي الإعاقة، وذلك للعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل الأنشطة التنموية التي تخدم القرية وتعزيز المساحات والقيم المشتركة بين الجميع.

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